Çanakkale'de bir köy karantina altına alındı - Son Dakika

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Maltepe köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar ile 14 gün süreyle karantina altına alındı.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, bazı vatandaşların test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Maltepe köyü karantina altına alındı. Konuya ilişkin Çan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Çan ilçemizde korona virüsü ile mücadele kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 29.03.2020 saat 18.00 da Çan Kaymakamlığı Toplantı Salonunda toplanarak salgınla mücadelede alınacak tedbirler kapsamında bulaşın önlenmesi sağlamak ve halk sağlığını korunmak amacıyla bugün saat 22.00'den itibaren Maltepe köyümüz 14 gün süre ile karantinaya alınmıştır. Kamuoyuna duyurulur" ifadesine yer verildi.

Maltepe köyünün giriş ve çıkışını tutan jandarma ekipleri, vatandaşların geçişlerine izin vermiyor.

(İHA)