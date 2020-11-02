Son dakika haberi | Bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika haberi | Bir köy karantinaya alındı

02.11.2020 16:15

Son dakika haberler... Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 pozitif vakalara rastlanan Yiğitler köyünün karantinaya alınmasına karar verdi.

Kararın uygulanmaya başlandığı köyün girişlerinde jandarma tarafından önlem alındığı görüldü.

Köy muhtarı Çetin Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 aileye mensup 11 kişinin testlerinin pozitif çıktığını bildirdi.

Süreci evlerinde geçiren bu kişilerin hayati tehlikesinin olmadığını belirten Gürel, "Köydeki tüm vatandaşlarımıza test yapılıyor. Köyün içinden sadece transit geçiş yapılabiliyor. İnşallah bu durumu atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi | Bir köy karantinaya alındı
Son dakika haberi | Bir köy karantinaya alındı
Son dakika haberi | Bir köy karantinaya alındı
Son dakika haberi | Bir köy karantinaya alındı

Çanakkale, Bayramiç, Jandarma, Karar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Bir köy karantinaya alındı - Son Dakika


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