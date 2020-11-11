Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
11.11.2020 13:08
- Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kestanelik köyü yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.
- Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kestanelik köyü yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Ayvacık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınan köyde, jandarma ekipleri köy giriş ve çıkışlarını kapattı. Yetkililer, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında köyde çok sayıda kişide pozitif vaka tespit edilmesinden dolayı 14 gün süreyle köye giriş ve çıkış yasağı uyguladıklarını belirtti. Karantina boyunca alınan tedbirlere uymayanlar hakkında idari işlem yapılacak.
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