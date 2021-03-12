Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
12.03.2021 18:15
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Mustafa Çiftçiler başkanlığında toplandı.
Toplantıda Behramlı köyünde vaka artışı yaşanması üzerine salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla karantina uygulanmasına karar verildi.
Karara göre 10 gün sürecek karantina dolayısıyla jandarma ekipleri köyün girişlerinde önlem aldı.
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