Çanakkale'de bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Sameteli köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Yenice Kaymakamı Musa Göktaş başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Sameteli'ndeki vaka artışlarını görüştü.
Toplantıda, köyde salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla karantina uygulanmasına karar verildi.
Sameteli'nde 14 gün sürecek karantina dolayısıyla jandarma ekipleri köyün girişlerinde önlem aldı.
Ayrıca, Karasuçam köyünde 9 Mart'ta başlatılan karantina 7 gün uzatıldı.
Kaynak: AA
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