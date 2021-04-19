Toplantıda, Yeşilköy'de Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan hasta sayısında artış görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle 14 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.

Çanakkale 'nin Yenice ilçesine bağlı Yeşilköy 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

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