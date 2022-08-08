Çanakkale'de kavga edenleri ayırmaya çalışan polisin yaralandığı olayla ilgili 10 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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Çanakkale'de kavga edenleri ayırmaya çalışan polisin yaralandığı olayla ilgili 10 şüpheli gözaltında

08.08.2022 16:52
Çanakkale'de kavga edenleri ayırmaya çalışan polisin yaralandığı olayla ilgili 10 şüpheli gözaltında

Çanakkale'de bir polisin başından yaralandığı eğlence mekanının önündeki kavgayla ilgili 10 zanlı gözaltına alındı.

Çanakkale'de bir polisin başından yaralandığı eğlence mekanının önündeki kavgayla ilgili 10 zanlı gözaltına alındı.

Dün akşam Kemalpaşa Mahallesi Fetvane Sokak'ta bulunan eğlence mekanına giden ve alkollü oldukları iddia edilen 4 kişinin, güvenlik görevlilerince içeriye alınmaması üzerine çıkan ve bir polisin başından yaralandığı kavgayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kentte geniş çaplı inceleme yaptı.

Ekipler, Kemalpaşa Mahallesi Matbaa Sokak, Fetvane Sokak ve Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki alanda teknik takip çalışması da gerçekleştirdi.

Yapılan incelemede "kasten yaralama", "mala zarar verme", "görevli memura mukavemet" suçlarına karıştıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlılar, işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Dün, Fetvane Sokak'ta bulunan eğlence mekanına alınmayan 4 kişi, güvenlik görevlileriyle tartışmış, çıkan kavgayı sonlandırmak isteyen polis memuru başından yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de kavga edenleri ayırmaya çalışan polisin yaralandığı olayla ilgili 10 şüpheli gözaltında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de kavga edenleri ayırmaya çalışan polisin yaralandığı olayla ilgili 10 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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