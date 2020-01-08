Çanakkale'de bir sitede 3 gün arayla çıkan yangınlarla ilgili bir kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de bir sitede 3 gün arayla çıkan yangınlarla ilgili bir kişi yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de bir sitede 3 gün arayla çıkan yangınlarla ilgili bir kişi yakalandı

13 dakika önce

Çanakkale'de bir sitede 3 gün arayla çıkan yangınlarla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de bir sitede 3 gün arayla çıkan yangınlarla ilgili bir kişi yakalandı, System.String[]

Çanakkale'de bir sitede 3 gün arayla çıkan yangınlarla ilgili bir kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi Plaj Caddesi Toprakkent Sitesinde 29 Aralık 2019 ve 1 Ocak Çarşamba günü çıkan ve hasara neden yangınların kundaklama ihtimali üzerinde duran İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, eşkal bilgileri doğrultusunda B.G'yi gözaltına altı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, serbest bırakıldı.

Barbaros Mahallesi, Çanakkale, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:16 Kaynak: AA
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