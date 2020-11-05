Çanakkale'de bırakılan yardım çantası fünyeyle patlatıldı - Son Dakika

Çanakkale'de bırakılan yardım çantası fünyeyle patlatıldı

"Alabilirsiniz esen kalın" notuyla bıraktığı çanta Çanakkale polisini harekete geçirdi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, bir kişinin ihtiyaç sahipleri alsın diye bıraktığı çanta ve kitaplar, şüphe uyandırınca fünyeyle patlatıldı.

Olay, bugün İskele Meydanı'nda saat 15.15 sıralarında meydana geldi. Kentin en işlek bölgelerinden biri olan İskele Meydanı'ndaki banklara, ihtiyaç sahipleri alsın diye kitap ve giysi bırakan Y.A. (76), bir süre sonra tekrar alana geldiğinde gözlerine inanamadı.

Üzerinde "Alabilirsiniz Esen Kalın" yazılı bir notla bırakılan çanta ve kitapları gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, olası bir tehlikeye karşı geniş güvenlik önlemleri aldı. Güvenlik şeridi çekilen alan geçici olarak yaya trafiğine kapatıldı. Yapılan kontrollerin ardından bomba imha uzmanı istendi. Bu sırada kitapları ve elbiseleri kendisinin bıraktığını söyleyen yaşlı adam polis ekiplerinin yanına gelse de şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı.

Fünyeyle patlatılan çantaların içerisinden elbise ve kitaplar çıktı. Y.A. isimli şahıs ise alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Herkes telefonlarına sarıldı

Alınan geniş güvenlik önlemlerine rağmen vatandaşlar canlarını hiçe sayıp, cep telefonlarıyla o anları saniye saniye kayıt altına aldı.