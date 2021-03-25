Çanakkale'de bitcoin ile kumpir satışı başladı

Çanakkale'de bir işletmeci, son zamanların en çok yükseliş gösteren kripto parası bitcoin ile kumpir satışına başladı. Dükkan önündeki afişi gören meraklı vatandaşlar, yeni ödeme şekline büyük ilgi gösteriyor.

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde 3 yıldır fast-food dükkanı işleten Barış Balkan, pandemi sebebiyle işlerin düşmesinden dolayı farklı bir girişimcilik örneği sergiledi. Kripto para ile müşterilerine ödeme seçeneği sunan Balkan, ekonomi alanındaki teknolojik gelişmeleri de yakından takip ediyor.

Arkadaşlarıyla birlikte konuşurken alternatif bir ödeme şeklini düşündüklerini belirten Balkan, "Son günlerde bitcoin çok meşhurdu, herkesin dilindeydi. Ben de yaklaşık 2017 yılından beri bitcoin borsasının içindeydim, devamlı alıp, satıyordum. Arkadaşlarla birlikte bu konuyla ilgili fikir alışverişi yapıyorduk. Sonra dedik ki; kredi kartı ve normal para da kullanıyoruz, alternatif bir şey olsun, değişik bir şey yapalım dedik. Kripto para ödeme sistemini başlattık. Müşterimiz ne kadarlık alışveriş yapmış ise o fiyata denk gelecek kadar istediği kripto parayı seçiyor. Bitcoin ile ödeme yapmak istiyorsa kaç bitcoine denk geliyorsa o an da ödeyeceği rakamı kendi dijital cüzdanından benim dijital cüzdanıma transfer yapıyor. İşlem yaklaşık 40-50 saniye arası sürüyor. Onaylandı sonucunu gördükten sonra, kendisine bir fiş kesip, siparişi telim ediyoruz" dedi.

"Bitcoin ödemesi şuan az ama etkisi oluyor"

İşletmesinde bitcoin ödemesinin şu anda az olduğunu, ancak dikkat çektiklerini kaydeden Balkan, "Şu anda bitcoin ödemesi az, meraklısı geliyor. Ancak şöyle bir etkisi oldu; yoldan geçenler tabelayı görüyor. Önce selfie çektirenler oluyor, fikir almaya gelenler oluyor. 'Zarar ettim, ne yapmam lazım' diyenler oluyor. Daha önce başkalarına dolandırılmış insanlar geliyor. Onlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Çanakkale'de ilk biz başlattık"

Çanakkale'de kripto para ödeme şeklini ilk kendilerinin başlattığını da sözlerine ekleyen Balkan, "İşlerde ciddi bir fark oluşturdu. Merak edenler oluyor ama gelmişken alışveriş de yapıyor. Faydasını gördük. Türkiye'de örnekleri var ama Çanakkale'de şuanda kripto para ile ödeme alma işlemi ilk biz başlattık. Tepkili olan da var. 'Bu şekilde Türk parasını değersizleştiriyorsunuz' diyen de var. Buna katılmıyorum ben. Sonuçta bu da bir alternatif ödeme aracı. Şimdilik bu şekilde ilerliyoruz" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE