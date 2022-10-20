Çanakkale Boğazı 'nda yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle boğaz trafiği, çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Çanakkale Boğazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ÇANAKKALE'DE BOĞAZ TRAFİĞİNE 'SİS' ENGELİ - Son Dakika

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