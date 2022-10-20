ÇANAKKALE'DE BOĞAZ TRAFİĞİNE 'SİS' ENGELİ - Son Dakika
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ÇANAKKALE'DE BOĞAZ TRAFİĞİNE 'SİS' ENGELİ

20.10.2022 09:30

ÇANAKKALE'de yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği, çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

ÇANAKKALE'de yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği, çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle boğaz trafiği, çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı. (DHA)

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel ÇANAKKALE'DE BOĞAZ TRAFİĞİNE 'SİS' ENGELİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇANAKKALE'DE BOĞAZ TRAFİĞİNE 'SİS' ENGELİ - Son Dakika
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