Çanakkale'de boğaz ve adalar hattında feribot seferleri artıyor - Son Dakika

Çanakkale'de, boğaz ve adalar hattında feribotla araç ve insan taşımacılığı yapan Gestaş A.Ş. tarafından, 1 Temmuz itibariyle sefer sayılarının arttırılacağı bildirildi.



Bu kapsamda, Çanakkale boğaz hattında 18, adalar hattında ise günlük 16 feribot sefer artışına gidildi. Konuya ilişkin Gestaş A.Ş.'den yapılan yazılı açıklamada; "01.07.2020 tarihi itibariyle Gökçeada-Kabatape, Bozcaada- Geyikli ve Çanakkale- Kilitbahir hatlarındaki sefer sayılarımız artırılmıştır. Adalar hattında +8 sefer ile toplamda 16, Çanakkale-Kilitbahir hattında ise +18 sefer ile toplamda günde 76 sefer gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE