- Çanakkale'de boğaz ve adalar hattında feribot seferleri artıyor - Son Dakika

- Çanakkale'de boğaz ve adalar hattında feribot seferleri artıyor

- Çanakkale'de boğaz ve adalar hattında feribot seferleri artıyor Çanakkale'de, boğaz ve adalar hattında feribotla araç ve insan taşımacılığı yapan Gestaş A.Ş. tarafından, 1 Temmuz itibariyle sefer sayılarının arttırılacağı bildirildi.

- Çanakkale'de boğaz ve adalar hattında feribot seferleri artıyor

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ÇANAKKALE - Çanakkale'de, boğaz ve adalar hattında feribotla araç ve insan taşımacılığı yapan Gestaş A.Ş. tarafından, 1 Temmuz itibariyle sefer sayılarının arttırılacağı bildirildi.

Bu kapsamda, Çanakkale boğaz hattında 18, adalar hattında ise günlük 16 feribot sefer artışına gidildi. Konuya ilişkin Gestaş A.Ş.'den yapılan yazılı açıklamada; "01.07.2020 tarihi itibariyle Gökçeada-Kabatape, Bozcaada- Geyikli ve Çanakkale- Kilitbahir hatlarındaki sefer sayılarımız artırılmıştır. Adalar hattında +8 sefer ile toplamda 16, Çanakkale-Kilitbahir hattında ise +18 sefer ile toplamda günde 76 sefer gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Kilitbahir, Çanakkale, Adalar, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel - Çanakkale'de boğaz ve adalar hattında feribot seferleri artıyor - Son Dakika

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