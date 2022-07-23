Çanakkale'de boğulan koro şefi Muammer Tan'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Çanakkale'de boğulan koro şefi Muammer Tan'ın cenazesi toprağa verildi

23.07.2022 17:29
Çanakkale'de boğulan koro şefi Muammer Tan'ın cenazesi toprağa verildi

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde denizde boğularak hayatını kaybeden 76 yaşındaki koro şefi Muammer Tan, son yolculuğuna uğurlandı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde denizde boğularak hayatını kaybeden 76 yaşındaki koro şefi Muammer Tan, son yolculuğuna uğurlandı.

Kumburun köyünün Taşkapı sahilindeki yazlığının önünde denize girdiği sırada boğularak yaşamını yitiren Çanakkale Belediyesi Hoş Sada Türk Sanat Müziği Korosu Şefi Tan için Necippaşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Muammer Tan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Ezine ilçesindeki mezarlıkta toprağa verildi.

Cenazeye, Tan'ın yakınları ile Çanakkale Belediye Başkan Vekili Kamber Koç ve koro arkadaşları katıldı.

Muammer Tan, dün Kumburun köyündeki yazlık evinin önünde denize girdiği sırada boğularak hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de boğulan koro şefi Muammer Tan'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çanakkale'de boğulan koro şefi Muammer Tan'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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