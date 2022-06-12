Çanakkale'de boşanma aşamasındaki karısını kaçırdığı iddia edilen muhtar tutuklandı - Son Dakika
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Çanakkale'de boşanma aşamasındaki karısını kaçırdığı iddia edilen muhtar tutuklandı

12.06.2022 00:34
Çanakkale'de boşanma aşamasındaki karısını kaçırdığı iddia edilen muhtar tutuklandı

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Şerbetli köyünde karısını silah zoruyla kaçırdığı iddia edilen köy muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Şerbetli köyünde karısını silah zoruyla kaçırdığı iddia edilen köy muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale'nin Çan ilçesine Şerbetli köyü muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu ile boşanma aşamasında olduğu eşi İlknur Kuloğlu en son 8 Haziran saat 01.30 sıralarında Çan ilçe merkezindeki evlerinden çıkarken görüldü. Daha sonrasında ikiliden bir daha haber alınamaması üzerine yakınları tarafından durum 112 hattına bildirildi. 8 Haziran sabah saat 08.00'den itibaren başlayan muhtar ve eşini arama çalışmaları başlatılmıştı. Çan İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri tarafından aralıksız devam eden arama çalışmaları sonucunda kayıp olan İlknur Kuloğlu Şerbetli köyünde bir evde sağ olarak bulundu. Muhtar Kuloğlu, evdeki av tüfeğini de alarak kaçmasının ardından dün Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Muhtar İlker Mustafa Kuloğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından, darp, kasten yaralama, eşe karşı cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamalarıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilen Muhtar Kuloğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Çanakkale, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de boşanma aşamasındaki karısını kaçırdığı iddia edilen muhtar tutuklandı - Son Dakika

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