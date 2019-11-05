Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de bot ile motorunu çalan zanlılar tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de bot ile motorunu çalan zanlılar tutuklandı

Çanakkale'de bot ile motorunu çalan zanlılar tutuklandı

9 saat önce

Çanakkale'de bot ile motorunu çalan zanlılar tutuklandıÇANAKKALE - Çanakkale'de, römorkör üzerindeki zodyak bot ile motorunu çalan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale'de bot ile motorunu çalan zanlılar tutuklandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, römorkör üzerindeki zodyak bot ile motorunu çalan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, dün Barbaros Mahallesi Yeşilırmak Sokak'ta B.G.'ye ait olduğu öğrenilen zodyak römorkörü üzerindeki zodyak bot ile botun sürat motoru çalındı. Mağdur B.G. durumu polise bildirdi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, çalınan bot ile hırsızlığı yapan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için operasyon başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtları incelediğinde hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin 18 yaşındaki M.A.Y. ve 37 yaşındaki Ö.U. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, Kepez beldesinde yakalandı.

Gözaltına alınan M.A.Y. ve Ö.U., verdikleri ifade sonrası botu Ayvacık ilçesi Kösedere köyü ile Tuzla köyü arasında sazlık alanda sakladıkları yeri ekiplere gösterdi. Sazlık alanda üzeri çalılarla örtülü bir şekilde bulunan bot, motoru ve römorkörü ile birlikte sahibi B.G.'ye teslim edildi. Şüpheliler M.A.Y. ve Ö.U. emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale'de bot ile motorunu çalan zanlılar tutuklandı

Barbaros Mahallesi, Çanakkale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 07:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son dakika: İstanbul'da dehşet gecesi! Fatih'te siyanür notu bulunan evden 4 kardeşin cesedi çıktı
Çikolata fabrikasında feci ölüm! Makinenin bıçakları arasına sıkıştı Kocaeli'de masaj salonunda fuhuş yaptıran iki kadın işletmeci tutuklandı Yaşlı vatandaşları kandırıp, 250 bin TL'lik vurgun yapan sahte polis serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 04:40:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de bot ile motorunu çalan zanlılar tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]