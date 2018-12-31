Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Botları Sürüklenen Kaçakların İmdadına Sahil Güvenlik Yetişti

Çanakkale'de Botları Sürüklenen Kaçakların İmdadına Sahil Güvenlik Yetişti

37 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek üzere lastik botla denize açılan ve kısa süre sonra motor arızası nedeniyle sürüklenen bot içindeki Afganstan, İran ve Pakistan uyruklu 47 kaçağın yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.

Çanakkale'de Botları Sürüklenen Kaçakların İmdadına Sahil Güvenlik Yetişti, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek üzere lastik botla denize açılan ve kısa süre sonra motor arızası nedeniyle sürüklenen bot içindeki Afganstan, İran ve Pakistan uyruklu 47 kaçağın yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.

Ayvacık ilçesi Babakale Burnu önlerinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası geçiş yapmak isteyen bir grup kaçak, lastik botla denize açıldı. Kısa süre sonra lastik botun motorunda arıza meydana geldi. Sürüklenmeye başlayan bot içindeki kaçaklar paniğe kapıldı. Bu sırada bottakilerden biri Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerini arayarak yardım istedi. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içinde 15'i erkek, 9'u kadın ve 23'ü çocuk olmak üzere 44 Afganistan, 2 İran ve 1 Pakistan uyruklu toplam 47 kaçak yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:14 Kaynak: DHA

Yunanistan, Ayvacık, Çanakkale, Güncel
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