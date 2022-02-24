Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli - Son Dakika
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Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli

24.02.2022 11:00

Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeliÇANAKKALE Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe- Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Geyikli-Bozcaada hattında tüm feribot seferleri iptal edilirken, Kabatepe- Gökçeada hattında ise olumsuz hava şartlarından dolayı gün içerisinde sadece Gökçeada'dan saat 13: 00 ve Kabatepe'den saat 15: 00 seferleri yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli

YORUMLAR
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Çanakkale, Bozcaada, Gökçeada, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli - Son Dakika
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