Çanakkale'de Bozköy Gıda Fuarı açıldı - Son Dakika

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Bozköy Gıda Fuarı törenle açıldı.

Bölgede yetişen zeytin ve zeytinyağını tanıtmak ve geleneksel çocuk oyunlarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla yapılan fuara, ziyaretçiler ilgi gösterdi.

Bozköy Muhtarı Cavit Tuğral, yaptığı açıklamada, fuarı geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.

Fuarda ayrıca Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şeker moderatörlüğünde zeytincilik ve coğrafi işaret almış ürünlerle ilgili panel de düzenlendi.

Mehteran takımının gösterisinin yer aldığı fuarın ilk gününde köy meydanında açılan stantlarda yöresel ürün ve tatların tanıtımı ile satışı yapıldı. Oluşturulan oyun alanlarında otantik çocuk oyunlarıyla ilgili yarışmalar düzenlenirken, buna ilişkin materyaller de sergilendi.