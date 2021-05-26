Çanakkale'de 'Büyük orman yangını' tatbikatı - Son Dakika

Çanakkale'de 'Büyük orman yangını' tatbikatı

26.05.2021 12:14
Çanakkale'de 'Büyük orman yangını' tatbikatı, System.String[]

ÇANAKKALE Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaz öncesi büyük bir yangın senaryosuyla tatbikat gerçekleştirdi.

ÇANAKKALE Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaz öncesi büyük bir yangın senaryosuyla tatbikat gerçekleştirdi.

Merkeze bağlı Karacaören köyü mevkiinde yapılan tatbikata Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, bölge müdür yardımcıları, işletme müdürleri, müdür yardımcıları, işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve orman yangınlarında görev alan işçiler katıldı. Tatbikatta, orman yangınına etkin ve doğrudan müdahale yöntemleri anlatıldı. İş güvenliği ve koruyucu donanımların kullanımı uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Tatbikat, senaryo gereği bölgeden yükselen dumanların 'Alo 177'ye bildirilmesiyle başladı. Yangının çıktığı bölgenin koordinatları belirlenerek, tüm söndürme unsurları karadan ve havadan bölgeye sevk edildi. Tatbikatta, alevlere havadan ve karadan etkin ve güvenli müdahale gerçekleştirildi.GEÇEN YIL 609 YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Hava ve yer unsurlarının birlikte etkin ve güvenli kullanımını gerçekleştirerek, ekiplerin bilgi ve tecrübelerini pekiştirdiklerini söyleyen Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, yangınsız bir sezon temenni etti. Sorumluluk sahalarında geçen yıl 123 orman ve 486 açık alan olmak üzere toplam 609 yangına müdahale ettiklerini belirten Demirci, "Çanakkale yangında birinci derece hassas ve şiddetli rüzgar alan bir yer. Hazırlık çalışmalarımız bu nedenle büyük önem arz etmektedir. İlk hedefimiz yangın çıkmaması için gerekli çalışmaları yapmaktır. Orman Genel Müdürlüğümüz; 3 uçak, 30 helikopter, 4 İHA ve termal kameralarla gözetleme yöntemlerini kullanarak, ülkemiz orman yangınlarının en kısa sürede ve en az zararla söndürülmesi için teknolojinin tüm imkanlarını kullanmaktadır. Ancak yangının tamamen söndürülmesi için insan unsuru her zaman çok önemlidir. Neticede zafer süngünün ucundadır. Yeşil vatanın korunması için bugüne kadar Türkiye genelinde 118, bölgemizde ise biri bölge müdürümüz, 6 şehit verdik. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.


Çanakkale'de 'Büyük orman yangını' tatbikatı
Çanakkale'de 'Büyük orman yangını' tatbikatı
Çanakkale'de 'Büyük orman yangını' tatbikatı
Çanakkale'de 'Büyük orman yangını' tatbikatı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de 'Büyük orman yangını' tatbikatı - Son Dakika


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