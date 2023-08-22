Çanakkale'de Büyük Orman Yangınında Can Pazarı - Son Dakika

Çanakkale'de Büyük Orman Yangınında Can Pazarı

Son Güncelleme: 22.08.2023 18:11

Çanakkale'de çıkan büyük orman yangını, yerleşim ve hayvanların yaşadığı çiftliği tehdit etti. Yangın sırasında ağıl sahibi alevlerin arasında kalarak hayvanlarını kurtarmaya çalıştı. Ağıl sahibinin çıkamaması üzerine aile panikledi ve gözyaşlarına hakim olamadı. Alevlerin arasından çıkan ağıl sahibi, ailesiyle birlikte bölgeden uzaklaştı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Çanakkale'deki büyük orman yangınının yerleşim ve hayvanların yaşadığı çiftliği tehdit ettiği, köylülerin canlarını kurtardığı anlar kameraya yansıdı.

YANGIN SAATLERDİR DEVAM EDİYOR

Merkeze bağlı Kayadere köyü yakınlarında saat 12.30 sıralarında çıkan orman yangını devam ediyor. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

HAYVANLARI İÇİN ALEVLERİN ARASINA DALDI

Alevler Kayadere Köyü yakınlarında hayvanların bulunduğu ağıla doğru yaklaşınca tehlikeli anlar yaşandı. Ağılın sahibi olan kişi hayvanlarını kurtarmak için bir an bile düşünmeden alevlerin arasına daldı. Ağıl sahibinin oğlu, gelini babasına seslendi. Alevlerin içinden ağıl sahibi çıkmayınca panik olan aile gözyaşlarına hakim olamadı. Ağıl sahibinin torunu araç içinde "dede" diyerek ağlaması kahretti.

CAN PAZARI KAMERADA

Bir süre sonra alevlerin arasından çıkan ağıl sahibi daha sonra oğlu, gelini ve torunu ile araçlarına binip alevlerin olduğu bölgeden uzaklaştı. Yaşanan can pazarı ise kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

Çanakkale, Tragger, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Çanakkale'de Büyük Orman Yangınında Can Pazarı - Son Dakika


Son Dakika
18:24 Çanakkale'deki orman yangını şehir merkezine yaklaştı
18:20 Son dakika: Çanakkale'de 5 saattir devam eden orman yangını şehir merkezine kadar yaklaştı
17:58 Son Dakika! Toprak Mahsulleri Ofisi: Mısır alım fiyatı ton başına 6 bin lira olarak belirlendi
17:54 Son Dakika! Toprak Mahsulleri Ofisi: Mısır alım fiyatı ton başına 6 bin lira olarak belirlendi
17:31 Eski MHP ilçe başkanının yaşamını yitirdiği saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
17:26 Eski MHP ilçe başkanının hayatını kaybettiği silahlı saldırı anı kamerada
17:18 İspanya Başbakanı, kadın futbolcuyu dudağından öpen İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales'in istifasını istedi
17:10 İspanya Başbakanı Sanchez, kadın futbolcuyu seremonide dudağından öpen federasyon başkanının istifasını istedi
16:55 İtalyan milyoner nişan töreninde sevgilisi tarafından aldatıldığını açıkladı
16:47 İtalyan milyoner, nişan töreninde sevgilisi tarafından aldatıldığını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2023 18:47:16. #1.13#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Büyük Orman Yangınında Can Pazarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement