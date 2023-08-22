Çanakkale'de Büyük Orman Yangınında Can Pazarı

Çanakkale'deki büyük orman yangınının yerleşim ve hayvanların yaşadığı çiftliği tehdit ettiği, köylülerin canlarını kurtardığı anlar kameraya yansıdı.

YANGIN SAATLERDİR DEVAM EDİYOR

Merkeze bağlı Kayadere köyü yakınlarında saat 12.30 sıralarında çıkan orman yangını devam ediyor. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

HAYVANLARI İÇİN ALEVLERİN ARASINA DALDI

Alevler Kayadere Köyü yakınlarında hayvanların bulunduğu ağıla doğru yaklaşınca tehlikeli anlar yaşandı. Ağılın sahibi olan kişi hayvanlarını kurtarmak için bir an bile düşünmeden alevlerin arasına daldı. Ağıl sahibinin oğlu, gelini babasına seslendi. Alevlerin içinden ağıl sahibi çıkmayınca panik olan aile gözyaşlarına hakim olamadı. Ağıl sahibinin torunu araç içinde "dede" diyerek ağlaması kahretti.

CAN PAZARI KAMERADA

Bir süre sonra alevlerin arasından çıkan ağıl sahibi daha sonra oğlu, gelini ve torunu ile araçlarına binip alevlerin olduğu bölgeden uzaklaştı. Yaşanan can pazarı ise kameraya yansıdı.