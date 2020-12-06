Çanakkale'de cadde ve meydanlar sessizliğe büründü - Son Dakika

ÇANAKKALE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen cuma akşamı başlayan sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, kent merkezinde cadde, meydan ve sokaklar sessiz.

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, geçen cuma akşamı saat 21.00 itibariyle başladı. Çanakkale'de de, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de olduğu gibi sokağa çıkma yasağı devam ederken, kentte kısıtlamalara genellikle uyulduğu belirtildi. Çanakkale meydan cadde ve sokaklarında görülen yoğunluk ise yerini sessizliğe bıraktı. Kısıtlama, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.