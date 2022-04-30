Çanakkale'de çalındı, 10 sene sonra Malkara'da bulundu - Son Dakika
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Çanakkale'de çalındı, 10 sene sonra Malkara'da bulundu

30.04.2022 15:31
Çanakkale'de çalındı, 10 sene sonra Malkara'da bulundu

Tekirdağ Malkara'da polis ekipleri tarafından huzur ve güven uygulaması yapıldı.

Tekirdağ Malkara'da polis ekipleri tarafından huzur ve güven uygulaması yapıldı. Yapılan uygulama sırasında 10 sene önce çalınan motosiklet bulundu.

Polis ekipleri tarafından ilçe giriş ve çıkışlarında huzur ve güven uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada durdurulan araçların evraklarına bakıldı. Eksiklikleri görülen araç sürücülerine ise cezai işlem uygulandı.

Uygulama sırasından patpat sürücüsü E.S'nin şüpheli hareketleri sonrası polis ekipleri tarafından durduruldu. Kasasına yatay olarak yatırılmış motosikletin üzerinde duran ekipler, yaptıkları araştırmada şase numarasının silinmiş olduğunu tespit ettiler. Patpat ve kasasında bulunan motosiklet İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. 2013 yılında Çanakkale'nin Eceabat ilçesinden çalınan motosikletin olduğu tespit edildi.

Patpat sürücüsü E.S. gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Çanakkale'de çalındı, 10 sene sonra Malkara'da bulundu
Çanakkale'de çalındı, 10 sene sonra Malkara'da bulundu
Çanakkale'de çalındı, 10 sene sonra Malkara'da bulundu

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Çanakkale, Tekirdağ, Malkara, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de çalındı, 10 sene sonra Malkara'da bulundu - Son Dakika


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