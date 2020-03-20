Çanakkale'de camiler boş kaldı - Son Dakika
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Çanakkale'de camiler boş kaldı

6 saat önce

ÇANAKKALE'de, koronavirüs önlemleri kapsamında camilerde cuma ve vakit namazlarının cemaatle kılınmasına ara verilmesinin ardından, camiler boş kaldı.

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ÇANAKKALE'de, koronavirüs önlemleri kapsamında camilerde cuma ve vakit namazlarının cemaatle kılınmasına ara verilmesinin ardından, camiler boş kaldı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsün, Türkiye'de de görülmeye başlamasının ardından alınan önlemler artırıldı. Bu kapsamda koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından cuma ve vakit namazının camilerde ve mescitlerde cemaatle kılınmasına ara verildi. Çanakkale'de ise, alınan karardan haberi olmayan bazı vatandaşlar camilere giderek abdestlerini alıp cuma namazını kılmak için beklemeye başladı. Ancak cami kapılarının kapalı olduğunu gören vatandaşlar, öğle ezanının okunmasının ardından bir süre avluda bekledikten sonra kapıların açılmadığını görünce camiden ayrıldı. Öte yandan alınan karar doğrultusunda herhangi bir kargaşa yaşanmaması için polis ekipleri cami önlerinde güvenlik önlemi aldı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Çanakkale, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:44 Kaynak: DHA

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