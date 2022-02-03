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Çanakkale'de çay taştı, araçlar sular altında kaldı - Son Dakika

Çanakkale'de çay taştı, araçlar sular altında kaldı

03.02.2022 10:04

Çanakkale'de çay taştı, araçlar sular altında kaldı Aşırı yağışlar sebebiyle Kocabaş Çayı taştı istinat duvarları yıkıldı, araçlar sular altında kaldı Dün gece boyunca polis ve belediye ekipleri anons yaparak çay kenarında park halindeki araçların kaldırılmasını istedi Çanakkale'de aşırı...

Çanakkale'de çay taştı, araçlar sular altında kaldı

Aşırı yağışlar sebebiyle Kocabaş Çayı taştı istinat duvarları yıkıldı, araçlar sular altında kaldı

Dün gece boyunca polis ve belediye ekipleri anons yaparak çay kenarında park halindeki araçların kaldırılmasını istedi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de aşırı yağış sebebiyle Biga ilçesindeki Kocabaş Çayı taştı. İstinat duvarlarının yıkıldığı anlarda çok sayıda araç sular altında kaldı. Polis ve belediye ekiplerinin de dün gece boyunca çay kenarındaki araçların kaldırılması için anons yaptığı da ortaya çıktı.

Yoğun kar yağışının beklendiği Çanakkale'nin Biga ilçesinde, dün akşamdan beri yağan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Kocabaş Çayının taşması sonucu onlarca araç sular altında kaldı. İstinat duvarlarının yıkıldığı çayın etrafındaki araçların çekilmesi için Biga Belediyesi ve trafik ekipleri gece boyunca anonslar yaptı.

Sürücüler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyarılırken, belediye ekipleri bazı araçları kaldırmak için yoğun çaba sarf etti. Sahiplerinin ilçe dışında olduğu belirlenen araçlar ise sular altında kaldı. Biga Kaymakamı Erdinç Dolu yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Meteorolojik değerlendirmeler sonucunda ilçemizde yoğun kar yağışı beklendiğinden ilçemiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında hamile personellerimiz ile engelli personellerimiz 3 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklar sebebiyle vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, trafiğe çıkacakların zincir, takoz, çekme halatı gibi malzemeleri araçlarında bulundurmaları ve dikkatli olmaları gerekmektedir. Ulaşımda aksamalar, buz ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı Kış Tedbirleri Genelgesi kapsamında tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının gerekli tedbirleri alması, aksaklıklara mahal verilmemesi ve teyakkuz halinde olması gerekmektedir"

(TA--AÇ-İHS)

Çanakkale'de çay taştı, araçlar sular altında kaldı
Çanakkale'de çay taştı, araçlar sular altında kaldı
Çanakkale'de çay taştı, araçlar sular altında kaldı

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Çanakkale, Tragger, Kocabaş, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de çay taştı, araçlar sular altında kaldı - Son Dakika


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