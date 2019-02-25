Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Çelik Kasa Hırsızı Tutuklandı

Çanakkale'de Çelik Kasa Hırsızı Tutuklandı

1 saat önce

ÇANAKKALE'de, girdiği evden çelik kasa içindeki ziynet eşyalarını çaldığı belirlenen şüpheli S.U.H. (31), polis tarafından yakalandı.

Çanakkale'de Çelik Kasa Hırsızı Tutuklandı, System.String[]
ÇANAKKALE'de, girdiği evden çelik kasa içindeki ziynet eşyalarını çaldığı belirlenen şüpheli S.U.H. (31), polis tarafından yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cevatpaşa Mahallesi'ndeki hırsızlık olayı, 21 Şubat tarihinde G.A.'nın evinde meydana geldi. Evindeki şifreli çelik kasadan, 15 bin TL değerinde ziynet eşyasının çalındığını gören G.A., durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ziynet eşyalarını S.U.H.'nin çaldığını belirledi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Polis, S.U.H.'nin çaldığı 15 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını kent merkezinde farklı kuyumculara bozdurduğunu belirledi. - Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:44 Kaynak: DHA

Polis, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya, Olası Bir Savaşta ABD'de Vurulacak 5 Hedefi Belirledi BMW'ye Emisyon Hatası Nedeniyle 8,5 Milyon Euro Ceza Kesildi

Tarihler Belli Oldu! Erdoğan ve Bahçeli 3 Kentte Ortak Miting Yapacak Tanzim Satış Noktalarında Bakliyat Satışı Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 14:26:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Çelik Kasa Hırsızı Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]