Çanakkale'de "çevre, doğa ve hayvanları koruma" polisleri göreve başladı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca 81 ilde çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önlenmesi için oluşturulan polis birimi Çanakkale'de de göreve başladı.

Bakanlık kararıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, bir komiser ve iki polis memuru ile hizmet veriyor.

Çevre ve doğa ile hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele amacıyla kurulan birim, bu kapsamda başta sahipli hayvanları öldüren ya da yaralayan, hayvanları zehirleyen, pornografik yayınlarda kullanan, hayvanları kumar oynamak amaçlı dövüştüren kişilere yönelik tüm adli ve idari işlemleri uygulayacak.

Ekipler tarafından, hayvanlara eziyet çektiren veya pitbull, terrier, japanese tosa gibi tehlikeli cins hayvanları besleyen kişiler hakkında gerekli işlemleri yürütebilecek ve bu hayvanları gerekli görülürse yeniden sahiplendirme veya koruma altına almak amacıyla el koyma işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Vatandaşların sokak hayvanlarına ve hayvan haklarına karşı bilinç ve duyarlılığı artırma ile yaşanan ihlallerin en kısa ve hızlı yoldan kolluk birimlerine aktarılması amacıyla Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil ihbar aplikasyonu hayata geçirildi.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı il merkezinde 10 mahalle ve 26 noktaya sokak hayvanları için mama ve su bırakıldı.