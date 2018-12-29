Çanakkale'de Çevre Yolu Aydınlatma Çalışmaları Tamamlandı
20 dakika önce
Çanakkale Valiliğinin talimatıyla Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yürütülen çevre yolu aydınlatma çalışmaları sona erdi.
Çanakkale
Valiliğinin talimatıyla Uludağ
Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yürütülen çevre yolu aydınlatma çalışmaları sona erdi.
Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz yıl 17 Nisan'da, Organize Sanayi Bölgesi
'nden Çanakkale şehir girişine kadar olan bölgede başlatılan aydınlatma çalışmaları tamamlandı.
Toplam yatırım bedeli 2 milyon 495 bin lira olan çalışmada, 3 bin 300 metrelik çevre yoluna 83 adet galvaniz aydınlatma direği dikildi.
Çalışmaların tamamlanmasıyla kara yolu güzergahı aydınlatılarak yol güvenliği ve konforu arttırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:52 Kaynak: AA
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