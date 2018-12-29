Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Çevre Yolu Aydınlatma Çalışmaları Tamamlandı

Çanakkale'de Çevre Yolu Aydınlatma Çalışmaları Tamamlandı

20 dakika önce

Çanakkale Valiliğinin talimatıyla Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yürütülen çevre yolu aydınlatma çalışmaları sona erdi.

Çanakkale'de Çevre Yolu Aydınlatma Çalışmaları Tamamlandı, System.String[]
Çanakkale Valiliğinin talimatıyla Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yürütülen çevre yolu aydınlatma çalışmaları sona erdi.

Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz yıl 17 Nisan'da, Organize Sanayi Bölgesi'nden Çanakkale şehir girişine kadar olan bölgede başlatılan aydınlatma çalışmaları tamamlandı.

Toplam yatırım bedeli 2 milyon 495 bin lira olan çalışmada, 3 bin 300 metrelik çevre yoluna 83 adet galvaniz aydınlatma direği dikildi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla kara yolu güzergahı aydınlatılarak yol güvenliği ve konforu arttırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:52 Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Uludağ, Çanakkale, Güncel
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