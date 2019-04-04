Çanakkale'de CHP'li Gökhan, Mazbatasını Aldı

ÇANAKKALE'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 4'üncü kez CHP'den belediye başkanı seçilen Ülgür Gökhan, mazbatasını aldı.

ÇANAKKALE'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 4'üncü kez CHP'den belediye başkanı seçilen Ülgür Gökhan, mazbatasını aldı.



Çanakkale'de 3 dönemdir belediye başkanlığı yapan Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Ülgür Gökhan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 4'üncü kez belediye başkanlığını kazandı. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, eşi Hale Gökhan, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan ve partililerle birlikte Çanakkale Adliyesi'ne gelerek, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakan Özden'in elinden aldı. Gökhan ile birlikte merkeze bağlı Kepez Beldesi'nin yeni belediye başkanı CHP'li Birol Arslan da mazbatasını alan bir diğer isim oldu.



'GÖREVİMİZİ LAYIKIYLA YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ'



Mazbatayı 4'üncü kez aldığını belirten Başkan Gökhan, "Çanakkale için hayırlı olsun. İnşallah güzel hizmetler yapmak nasip olur. Sonuç itibarıyla seçim bitti. Artık kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sağlık içerisinde kentteki tüm hemşehrilerimizle beraber hiç kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden, her zaman olduğu gibi bu kentte kardeşçe yaşamak için çaba göstereceğiz. Herkese hizmet edeceğiz. Bugünden, şu dakikadan itibaren artık görev başladı. Görevimizi layıkıyla yapmaya çalışacağız. Bütün Çanakkaleli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Çünkü çok sağlıklı, güzel, huzur ve barış içerisinde bir seçim geçti. Katkı veren herkese, rakip adaylarıma, başta Sayın Ayhan Gider olmak üzere, diğer partilerin örgütlerine teşekkür ediyorum. Çanakkale'ye yakışır bir seçim geçirdik. Ne mutlu bize" dedi.



Adliye binasında partililerin 'Ülgür Başkan' sloganı ve alkışlarıyla karşılanan Başkan Gökhan, herkese desteklerinden dolayı teşekkür etti.



- Çanakkale

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