Çanakkale'de çiçek açan Agave bitkisine koruma talebi - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale'de çiçek açan Agave bitkisine koruma talebi

08.07.2022 12:06
Çanakkale'de çiçek açan Agave bitkisine koruma talebi

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki vatandaşlar, boş arazide çiçeklenen Agave bitkisinin koruma altına alınmasını istiyor.

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki vatandaşlar, boş arazide çiçeklenen Agave bitkisinin koruma altına alınmasını istiyor.

Beldeye bağlı Sahil Mahallesi'ndeki otobüs terminalinin yanındaki bir arazide çiçek açan ve "sabır otu" olarak da bilinen Agave, bölgedeki vatandaşları şaşırttı. Yaklaşık 8 metre boyundaki bitkinin koruma altına alınmasını isteyen vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Küçükkuyu İlçe Belediye Başkanı Cengiz Balkan, AA muhabirine, Agave bitkisiyle ilk kez karşılaştıklarını belirterek, "Gerekli araştırmaları yapıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz bu türün koruma altına alınması ve bakımının yapılmasını üstlenmeye hazır." diye konuştu.

Vatandaşlardan Emin Güner de çiçeklendiğini fark ettikleri bitkiyi araştırmaya başladıklarını dile getirerek, "sabır otu" adıyla da bilinen Agave'nin etrafına örülecek tel ya da çitle bir an önce koruma altına alınmasını istediklerini vurguladı.

YORUMLAR
500
Rize'de 20 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu derelere bırakıldı Rize'de 20 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu derelere bırakıldı Trabzon'da kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı Trabzon'da kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı Son dakika haberi: Jandarma ekipleri bayram trafiği dolayısıyla denetimlerini arttırdı Son dakika haberi: Jandarma ekipleri bayram trafiği dolayısıyla denetimlerini arttırdı
Kaynak: AA

Küçükkuyu, Hisarcık, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de çiçek açan Agave bitkisine koruma talebi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:41 Galatasaray antrenmanında Müslüm Gürses sesleri: Ne yaptımsa seni unutamadım
14:37 Suikasta uğrayıp hayatını kaybeden Shinzo Abe'den geriye, Türkiye'de dua ettiği görüntüler kaldı
14:14 Olcay Şahan'dan şaşırtan hamle! Futbola geri döndü, işte imzayı attığı takım
14:12 Sakarya'da nefret suçu! Çarşaflı kadınları çekip, "Sizde hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum" yazan sağlık personeli açığa alındı
13:38 Kocasının kendisini aldattığı kadını bulup sokak ortasında dövdü: Bana AIDS bulaştırdılar
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Biraz daha sabır
13:08 Romanya basınından ilginç iddia: Erdoğan, Ianis Hagi'yi Galatasaray'a getirmek için uğraşıyor
12:34 Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Altunkaya düğünde görüntülendi! Çağlanın elbisesi ve çantası fiyatıyla şaşkınlık yarattı
12:21 Japonya Başbakanı Shinzo Abe, konuşma yaptığı sırada saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti
12:20 Mitingde suikaste uğrayarak yaşamını yitiren Shinzo Abe kimdir? İşte merak edilen sorunun cevabı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 15:01:38. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de çiçek açan Agave bitkisine koruma talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement