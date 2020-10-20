Çanakkale'de çiçek hastalığı paniği! 15 köy karantinaya alındı - Son Dakika

Çanakkale'de çiçek hastalığı paniği! 15 köy karantinaya alındı

20.10.2020 00:03
Çanakkale'de çiçek hastalığı paniği! 15 köy karantinaya alındı, System.String[]

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bazı koyun ve keçilerde çiçek hastalığı çıkınca 15 köy karantina altına alındı.

Biga'nın Güvemalan köyünden Eray Orman'a ait küçükbaş işletmede koyun ve keçilerde çiçek hastalığı çıktı. Hastalık sonrası bölgedeki 15 köy karantinaya alındı.

Biga İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Atmaca yaptığı açıklamada, "Bu sebeple Bozlar, Gerlengeç, Kepekli, İlyasalan, Koruoba, Ambaroba, Aşağıdemirci, Yukarıdemirci, Sinekçi, Hacıpehlivan, Yenimahalle, Sazoba, Emirorman ve Sığırcık köyleri karantina altına alınmış olup, hayvan pazarımıza bu köylerden giriş ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Çanakkale'de çiçek hastalığı paniği! 15 köy karantinaya alındı

ÇİÇEK HASTALIĞI NEDİR?

Koyun ve keçilere özel koltuk ve kuyruk altı derisinde küçük çiçek lezyonlarının oluşması ile karakterize bulaşıcı viral bir hastalıktır. Hastalığın ağır seyrettiği durumlarda genç hayvanlarda ölümlerde görülür. Hastalığın etkeni bir virüstür.

Virüs derinin epitelyum hücrelerinde bulunur. Yayılma direkt olarak meydana gelir. Solunum yoluyla, derinin kabuklarıyla, hastalık etkenlerinin vücuda girip yayılmaya başladığı dönemlerdeki kan nakilleri ile kolayca bulaşır.

Çiçek virüsü akciğerlerde, yemek borusu, mide ve bağırsak kanalında oluşan kabarcıklar içinde de bulunduğundan koyunlar burun akıntısı, solunum havası, salya ve sütle virüsü dış ortama çıkarırlar. Virüs dış ortama dayanıklıdır.

Hastalıklı sürülerin karanlık ve serin ağıllarında 2 yıl, meralarda ise 2 ay süre ile canlı kalır. Direk güneş ışığında kısa sürede etkisiz hale gelir. Kuzularda hastalık ağır seyreder. Belirgin bir düşkünlük, bitkinlik yüksek ateş, göz ve burun akıntısı görülür.

Kuzularda kılsız bölgelerde tipik çiçek belirtileri oluşmadan sindirim, solunum ve ürogenital sistemlerde çiçek lezyonları oluşabilir. Kuzulardaki ölüm oranı yüzde 50'ye kadar çıkabilir.

Çanakkale'de çiçek hastalığı paniği! 15 köy karantinaya alındı

Yenimahalle, Bozlar, Tarım, Biga, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çanakkale'de çiçek hastalığı paniği! 15 köy karantinaya alındı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüsü yenen insanlarda semptomlar 2 veya 3 ay daha görülüyor Trump, kilise için verdiği parayı sayarak bağış kutusuna attı Sağlık Bakanlığı, çelişki sonrası koronavirüs tablosunu değiştirdi! Yeni hasta sayısı 2 bini aştı İYİ Partili Ümit Özdağ: İstanbul İl Başkanımız Buğra Kavuncu FETÖ'cü, Meral Akşener'in haberi vardı Meteoroloji, 57 ile sağanak yağış uyarısında bulundu "Türk burgeri değil Yunan burgeri satacağız" diyen Suudi şirket, Türkiye'de sektör lideri çıktı SİHA'lara direnemeyen Ermenistan'dan PKK taktiği! Hedef şaşırtmak için mevzilere cansız manken yerleştirdiler Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı
Bıçaklı kavgada kalbi duran şahıs, hastanede yaşama döndürüldü Bıçaklı kavgada kalbi duran şahıs, hastanede yaşama döndürüldü         
23:28
Rıdvan Dilmen'den ilginç penaltı yorumu: Futbolcular manikür yaptırmalı Rıdvan Dilmen'den ilginç penaltı yorumu: Futbolcular manikür yaptırmalı         
23:15
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan Ümit Özdağ'a jet yanıt: Niyetiniz ve pazarlıklarınız ifşa olmuştur İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan Ümit Özdağ'a jet yanıt: Niyetiniz ve pazarlıklarınız ifşa olmuştur         
23:05
Aniden yola çıkan koyun sürüsünün sebep olduğu kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Aniden yola çıkan koyun sürüsünün sebep olduğu kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı         
22:09
İflas kararı verilen İstanbul Bilişim'in raporu, aile hesabına milyonlarca liranın gönderildiğini ortaya çıkardı İflas kararı verilen İstanbul Bilişim'in raporu, aile hesabına milyonlarca liranın gönderildiğini ortaya çıkardı         
21:39
ABD, Karabağ savaşına dahil oldu! Pompeo, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını ülkesine davet etti ABD, Karabağ savaşına dahil oldu! Pompeo, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını ülkesine davet etti         
19:59
Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı         
19:10
İmamoğlu'nun 2020 diye paylaştığı fotoğraf 2014 yılına ait çıktı İmamoğlu'nun 2020 diye paylaştığı fotoğraf 2014 yılına ait çıktı         
15:42
Yumurtanın ardından tavuk fiyatları da zamlandı Yumurtanın ardından tavuk fiyatları da zamlandı         
15:06
Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var         
14:28
3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi 3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi         
14:19
Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita         
13:53
Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi         
12:22
Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi         
11:47
Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi         
11:17
Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 00:17:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale'de çiçek hastalığı paniği! 15 köy karantinaya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei