Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de çifte gökkuşağı oluştu, görenler cep telefonuna sarıldı
Son Dakika Güncel Çanakkale'de çifte gökkuşağı oluştu, görenler cep telefonuna sarıldı - Son Dakika

Çanakkale'de çifte gökkuşağı oluştu, görenler cep telefonuna sarıldı

6 saat önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, bu sabah saatlerinde yağmur bulutu geçişleri sonrası gökyüzünde çifte gökkuşağı oluştu.

Çanakkale'de çifte gökkuşağı oluştu, görenler cep telefonuna sarıldı, System.String[]

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, bu sabah saatlerinde yağmur bulutu geçişleri sonrası gökyüzünde çifte gökkuşağı oluştu.


Yağmur bulutlarının geçişi sonrası gökyüzünde beliren çifte gökkuşağı görenleri büyülerken, vatandaşlar ellerindeki telefonlarla bol bol fotoğraf çekerek bu anı ölümsüzleştirdi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Astrofizik Araştırma Merkezi ve Ulupınar Gözlem Evinde görev yapan Prof Dr Osman Demircan, aynı anda açığa çıkan iki farklı gökkuşağı oluşumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Güneş ışık yayar ve biz o ışığı beyaz ışık olarak tarif ederiz. Gerçekte beyaz ışık birçok değişik dalga boyuna sahip renklerden oluşmaktadır. Ana renkler, kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mordur. Dalga boyu en büyük olan kırmızı en küçük olan mordur. Gökkuşağı yağmur sonrası güneşin ışınlarının prizma özelliği gösteren, yağmur damlacıklarından geçmesiyle oluşur. Bazen de ışığı daha zayıf olan, tali yani ikinci gökkuşağına da rastlanır. Bu gökkuşağında da kırmızı en içte, mor renk ise en dıştadır. Yani renklerin dıştan içe doğru dizilişi sırasıyla, mor, mavi, turkuaz, yeşil, sarı, turuncu, kırmızıdır" dedi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Lapseki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akıllara durgunluk veren olay! 7 kadınla birden evlendi
Lise öğrencisi iPhone'un açığını buldu! Apple 100 TL ödül verdi 1 kişiyi vurdu, silahından çıkan kurşun polisin cebindeki telefonu sıyırdı 7 farklı kadınla evlenen kişi, suskunluğunu bozdu: Hepsinin birbirinden haberi vardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 18:46:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de çifte gökkuşağı oluştu, görenler cep telefonuna sarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]