Çanakkale'de çıkan ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Çanakkale'de çıkan ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti
14.01.2021 09:19
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Pekmezli köyünde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hayatını kaybetti.
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Pekmezli köyünde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Pekmezli köyünde yaşayan Füsun Solmaz (53) isimli kadının kaldığı odada yangın çıktı.
Evden çıkan dumanları fark eden komşuları durumu polise ve itfaiye bildirdi. Olay yerine gelen Biga İtfaiye ekipleri Füsun Solmaz'ı dumanların içinden çıkardı.
112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Biga Devlet Hastanesine kaldırılan Solmaz'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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