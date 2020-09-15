Çanakkale'de çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı - Son Dakika

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Kavakköy köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bunun üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

Yangına uçak, 5 helikopter, 24 arazöz, 3 dozer, 9 su ikmal ve 2 ilk müdahale aracının yanı sıra belediyelerin itfaiye araçlarıyla müdahale ediyor.

Söndürme çalışmalarına 150 personelin katıldığı bildirildi.

Ekiplerin uzun uğraş verdiği yangın kısmen kontrol altına alındı.

Bu arada bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar yangının söndürülmesini zorlaştırıyor.

Ekipler kuvvetli rüzgar karşısında yangını söndürmek için yoğun mücadele veriyor.

- "Ekipler derhal yangın bölgesine sevk edildi"

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü Gelibolu Şefliği 110 ve 113 numaralı bölmelerde orman arazisinden duman çıktığının tespit edildiği belirtildi.

Ekiplerin derhal yangın bölgesine sevk edilerek 13 dakika sonra ilk müdahalenin yapıldığı bildirilen açıklamada, şu bilgilendirme yapıldı:

"Yangın ihbarıyla Çanakkale'de konuşlu 2 helikopter ile Bursa, Balıkesir ve Edremit'ten helikopterler yangın mahalline hareket ettirilmiştir. Akabinde destek amaçlı su atar uçak hareket ettirilmiştir. Kontrol altına alma çalışmaları aleyhte kuvvetli rüzgar ve bozuk arazi şartlarına rağmen olumlu yönde devam etmektedir."