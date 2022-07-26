Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

26.07.2022 20:13
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, makilik ve ormanlık alandaki yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, makilik ve ormanlık alandaki yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yeniceköy Göleti yakınlarındaki Köylü köyünde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık ve makilik alana sıçradı.

Yangın söndürme çalışmalarına 2 helikopter, çok sayıda arazöz, dozer, ilk müdahale aracı ve personel katıldı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar da ekiplere destek verdi.

Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

YORUMLAR
500
Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor BOZCAADA AÇIKLARINDA 227 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI BOZCAADA AÇIKLARINDA 227 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Kaynak: AA

Çanakkale, Bayramiç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:48 Jorge Jesus'un "İsterlerse 50 faul yapsınlar" sözlerine Lucescu yanıt verdi: Abartmaya gerek yok
18:42 Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique, resmi imzayı atmak için İstanbul'da
18:13 Fenerbahçe ile olan sözleşmesini uzatmayıp Stuttgart'a giden Ömer Faruk Beyaz, 2. Lig ekibi Madgeburg'a transfer oluyor
18:07 Endonezya'da bir timsah, balık tutan adamı canlı canlı yuttu! Timsahın açılan midesi bomboş çıkınca büyük şaşkınlık yaşandı
17:53 CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına, HDP'den olumsuz cevap: Katılmayacağız
17:49 Survivor All Star'da şampiyonluğu kaçıran Adem Kılıçcı ilk kez konuştu! İşte Acun Ilıcalı'yı takipten çıkarma nedeni
17:41 Fenerbahçe taraftarından kritik Dinamo Kiev maçını spiker Ertem Şener'in anlatacak olmasına sert tepki: Televizyonun sesini kapatacağız
17:26 CHP'nin "olağanüstü toplantı" çağrısına AK Parti cephesinden sert yanıt: Siyasi şov amacının çok açık görüldüğü ortada, katılmayacağız
17:26 Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine DEVA Partisi lideri Babacan'dan cevap geldi!
16:56 AB'den Rusya kararı! Yaptırımların süresi uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 20:13:29. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement