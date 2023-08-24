Çanakkale'de çıkan orman yangınında iş yeri ve hayvanları küle dönen adam gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Çanakkale'de çıkan orman yangınında iş yeri ve hayvanları küle dönen adam gözyaşlarına boğuldu

Çanakkale\'de çıkan orman yangınında iş yeri ve hayvanları küle dönen adam gözyaşlarına boğuldu
Son Güncelleme: 24.08.2023 13:21

Çanakkale'de çıkan orman yangınında Basri Tezel'in iş yeri ve hayvanları küle döndü. Yangından kurtulan Tezel, gördüğü manzara karşısında şok oldu ve gözyaşlarına boğuldu. Tüm mal varlığının yangında kül olduğunu ifade eden Tezel, bir hafta sonra yapmayı planladığı kızının düğününü iptal etmek zorunda kaldı.

Çanakkale'de çıkan orman yangını çok sayıda yerleşim alanını kullanılamaz hale getirdi. Yangının arasında canını zor kurtaran adamın hem iş yeri hem de hayvanları küle döndü. Onlarca hayvandan geriye acı tablo kalırken, yangın yerine gelen adam gördüğü tablo karşısında gözyaşlarına boğuldu. Basri Tezel bir hafta sonra kızının düğününü yapmaya hazırlanırken, tüm mal varlığının yangında kül olduğunu ifade etti.

Çanakkale'de çıkan ve saatler sonra kontrol altına alınan yangının bilançosu her geçen gün ortaya çıkıyor. Yağcılar Köyünde hediyelik eşya dükkanı olan ve hemen yanında çok sayıda kümes ile küçükbaş hayvana bakan Basri Tezel, çıkan yangında alevlerin arasında son anda kaçtı. Güvenlik güçlerinin yangın nedeniyle tahliye ettiği köyden ayrılan Tezel yangının kontrol altına alınmasıyla geriye döndü. Gördüğü manzara karşısında şok olan Basri Tezel;"20 yıllık emeklerim küle döndü. Çiftlikte bulunan hayvanlarım yandı. Hiçbirini kurtaramadım." dedi.

Röportaj esnasında aradığı kedisi bulan 2 çocuk babası Tezel, kedisinin miyavlamasını duyunca gözyaşları içinde kaldı. Kedisine sımsıkı sarılan Tezel'in duygulu anları ise kameraya yansıdı.

20 yıllık emekleri bir yangınla küle dönen Tezel, "Yangın çok hızlı yayıldı. Kendi canımızı zor kurtardık. Burada 20 yıllık ekmek teknem vardı. Ailemle birlikte burada hediyelik eşya yapıyorduk. Yan tarafımda da hem kümes hayvanlarım hem de küçükbaş hayvanlarım vardı. Hepsi yandılar. Canımız çok acıyor. Hiçbiri yangından kaçamamış. Bir tek kedim kalmış. Buna da şükür. 1 Hafta sonra kızımın düğünün yapacaktım ama her şeyimiz bir gecede gitti" dedi.

Konuşmakta zorluk çeken Tezel, son olarak yetkililerden sesinin duymasını da istedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Çanakkale'de çıkan orman yangınında iş yeri ve hayvanları küle dönen adam gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de çıkan orman yangınında iş yeri ve hayvanları küle dönen adam gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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