Çanakkale'de çıkan yangın 20 saattir devam ediyor! Tahliye edilen yerleşim yeri sayısı 9'a yükseldi

Çanakkale'de dün saat 11.39'da başlayan orman yangını 1500 hektar alanda etkili olmaya devam ediyor. 20 saate yakın süredir devam eden yangın nedeniyle tahliye edilen yerleşim yeri sayısı 9'a yükselirken, Çanakkale Boğazı kuzey-güney gemi geçişlerine kapatıldı. Öte yandan 1251 vatandaş da tahliye edildi.

BOĞAZ GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

Çanakkale'de çıkan orman yangını nedeniyle tahliye edilen yerleşim yeri sayısı 9'a yükseldi. Çanakkale Boğazı kuzey-güney gemi geçişlerine kapatıldı, Çanakkale Hava Radar Mevzi Komutanlığı ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi de boşaltılıyor.

"YANGIN 6 SAAT GİBİ KISA BİR SÜREDE MESAFE KATETTİ"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde, Çanakkale'deki orman yangına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yumaklı, şu anda içlerinde en ağırının Çanakkale'deki yangın olduğuna işaret ederek, "Saat 11.39 itibarıyla Damyeri mevkisinde başladı. Birkaç evin olduğu bir yerleşim yerinin yanındaki araziden çıktığını tespit ettik. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yayıldı. Yangın kuş uçuşu yaklaşık 15,1 kilometrelik bir hatta 6 saat gibi kısa bir sürede mesafe katetti. Arkadaşlarımız belli mesafelerde durdurmaya çalıştı. Ancak yangının ilerlemesine sebep olan rüzgar o kadar şiddetli ki arkadaşlarımızın da bu çabalarının yetmediği anlar oldu ve onları da aşarak bir sonraki mesafeye geçti." ifadesini kullandı.

"YANGIN ÇANAKKALE ŞEHİR MERKEZİNİ TEĞET GEÇER HALDE İLERLİYOR"

Yangın bölgesindeki rüzgarın saatte 70 kilometre hızla estiğini ve yüzde 19'luk bir nemin söz konusu olduğunu kaydeden Yumaklı, bu durumların yangınla mücadeleyi güçleştirdiğini anlattı. Yumaklı, bütün güçleriyle yerleşim yerlerini korumaya odakladıklarına dikkati çekerek, "Sevindirici tarafı, şu anda Kepez beldesi başta olmak üzere yangın Çanakkale şehir merkezini teğet geçer halde ilerliyor" diye konuştu. Çanakkale merkeze bağlı Dörtyol köyü yakınlarında orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.

ÇANAKKALE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kayadere köyü civarında çıkan orman yangınına 30 hava aracıyla müdahale edilmesine rağmen yangının rüzgarında etkisi ile büyüme eğilimi gösterdiği belirtildi. Açıklamada, " Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılcaören ve Taşlıtarla köyleri tedbir amaçlı boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları önemlidir. Orman yangını nedeniyle arazöz ve iş makinelerinin yoğun olarak çalışmasından dolayı vatandaşlarımızın acil durumlar dışında Çanakkale- İzmir yolunu kullanmamaları önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.

ÇANAKKALE BOĞAZI GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

Ayrıca, yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı kuzey-güney gemi geçişlerine kapatılırken, Çanakkale Hava Radar Mevzi Komutanlığı ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi de boşaltılıyor. Dumandan etkilenen yaşlı ve hasta çok sayıda kişinin çevre hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

"CAN KAYBI VEYA YARALANAN YOK"

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kayadere köyünde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Aktaş, gazetecilere, tedbir amaçlı köyü boşaltma kararı aldıklarını söyledi. Köyde yaşayanları il merkezindeki Terzioğlu Yurdunda misafir edeceklerini belirten Aktaş, "Vatandaşlarımızın kendi mal ve can güvenliği açısından dikkatli olmaları çok önem arz etmekte." dedi.

Vali Aktaş, civar köylerde şu anda tehlike görülmediğini ancak rüzgarın etkili olduğunu dile getirdi. Bu nedenle önlem aldıklarını aktaran Aktaş, "Çanakkale merkezde Kayadere köyümüze yakın yangın mahallindeki köylerimizdeki vatandaşlarımızın da teyakkuzda ve dikkatli olmaları önem arz etmekte. Can ve mal güvenliği, trafik güvenliği açısından Çan-Çanakkale yolunu geçici olarak trafiğe kapatmış bulunuyoruz. Yolu kullanacak vatandaşlarımızın alternatif güzergahları kullanmaları önem arz etmekte." diye konuştu. Söndürme çalışmaları için orman teşkilatının tüm imkanlarını seferber ettiğini, en kısa sürede kontrol altına alınmaya çalışılacağını anlatan Aktaş, yangın nedeniyle şu ana kadar can kaybı veya yaralanan olmadığını sözlerine ekledi.

DENİZ ULAŞIMINA YANGIN ENGELİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Kepez bölgesindeki orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin tek yöne düşürüldüğü ifade edildi. Bakanlık, "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait römorkörler, yangının deniz kenarına inmesi durumunda olası bir müdahale için teyakkuzda" dedi. Bakanlık, "Saatte 9600 metreküp su basabilen yatayda 150, dikeyde 70 metre su püskürten yangın söndürme sistemli 'Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi' Kepez bölgesindeki yangına müdahale için bölgeye hareket etti" şeklinde konuştu.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Çanakkale'nin Damyeri mevkisinde çıkan orman yangınına yoğun müdahale devam ederken, AFAD tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki 6 köyün AFAD koordinasyonunda; Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı ekiplerce tahliye edildiği, 3 köydeki vatandaşların da tahliyelerinin sürdüğü belirtildi. Söndürme çalışmaları kapsamında; AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, belediyeler ve özel idarelerden çok sayıda personel ile 10 uçak, 26 helikopter, 68 arazöz ve iş makinelerinin görev yaptığı belirtildi. AFAD Başkanı Vali Okay Memiş'in de bölgeye intikal ettiği, yangın bölgesindeki çalışmalara destek vermek amacıyla Tekirdağ AFAD İl Müdürü ile ekibinin de bölgeye yönlendirildiği bildirildi.

RÜZGAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Çanakkale Köprüsü'nden merkeze doğru yanan ormanlık alanda yanan ağaçlar gelişmiş çam ağaçlar. Bu da kozalakların patladığı anlamına geliyor. Rüzgar etkisini sürdürüyor. Bu etki alevlerin yönünden de anlaşılabiliyor. Şu an için bir kuruluk söz konusu değil Çanakkale'de. Hava nemini kaybetmiş değil. Rüzgarlı bir hava var. Bu tehlikeli bir durum. Rüzgar alevlerin bu şekilde büyümesine yol açtı. Kontrol noktasında gördüğüm vatandaşlar oldukça panik haldeydi. Apartmanların arasından geçerken evlerden dağdaki yangının görüldüğünü izledik. Sokaklarda bir kalabalık yok. Yangından dolayı çoğu kişi evine gitmiş durumda. Bölgede görev alan itfaiye personeli şöyle konuştu. Yangın rüzgarın şiddetiyle büyüdü. Elimizden geleni yapıyoruz ama her şey belli bir yere kadar. Uzun saatlerdir uğraşıyoruz. Şu anda su ikmali yapıyoruz. Orman Genel Müdürlüğü olarak bütün çabalarımızla kontrol altına almaya ç alışıyoruz. En kısa sürede diyelim.