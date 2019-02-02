Çanakkale'de Cinayet
44 dakika önce
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, bir kişi iş yerinde tabancayla öldürüldü.
Çanakkale
'nin Biga
ilçesinde, bir kişi iş yerinde tabancayla öldürüldü.
İddiaya göre, İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi
'ndeki Güven Akarcalı'ya ait dükkana giden A.P, aralarındaki husumet nedeniyle Akarcalı'yı silahla 4 yerinden yaralayarak kaçtı.
Ambulansla Biga Devlet Hastanesine kaldırılan Akarcalı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Biga Emniyet Müdürlüğü
ekiplerinin gözaltına aldığı A.P, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:30 Kaynak: AA
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