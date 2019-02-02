Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Cinayet

Çanakkale'de Cinayet

44 dakika önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, bir kişi iş yerinde tabancayla öldürüldü.

Çanakkale'de Cinayet, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, bir kişi iş yerinde tabancayla öldürüldü.

İddiaya göre, İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Güven Akarcalı'ya ait dükkana giden A.P, aralarındaki husumet nedeniyle Akarcalı'yı silahla 4 yerinden yaralayarak kaçtı.

Ambulansla Biga Devlet Hastanesine kaldırılan Akarcalı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Biga Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı A.P, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:30 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş'ın Eşi Hayatını Kaybetti Mustafa Sarıgül, Kendisini Messi'ye Benzetip Sitem Etti: Oynatmazsanız, Kaybederseniz

PKK'nın Üst Düzey İsmi Jandarmadan Kaçamadı Bakan Müjdeyi Verdi! Boron Yüzde 10 İndirimli Satılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 11:14:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Cinayet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]