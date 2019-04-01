Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Cinayet

Çanakkale'de Cinayet

1 saat önce

Çanakkale'de bir kişi, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

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Çanakkale'de bir kişi, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Tuğsavul Caddesi'ndeki Göçmen Apartmanı'nda oturan Halil Göçmen (38) işten eve geldiği sırada, husumetli olduğu öne sürülen bir kişi tarafından silahla vuruldu.

Ağır yaralanan Göçmen, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Halil Göçmen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:57 Kaynak: AA

İsmetpaşa Mahallesi, Çanakkale, Güncel
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