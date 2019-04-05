Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de, Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Çanakkale'de, Cinayet Zanlısı Tutuklandı

1 saat önce

ÇANAKKALE'de, 5 gün önce evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Göçmen'in (38) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Özgür İşcen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale'de, Cinayet Zanlısı Tutuklandı, System.String[]
ÇANAKKALE'de, 5 gün önce evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Göçmen'in (38) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Özgür İşcen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale'de geçen  1 Nisan'da saat 20.00 sıralarında Halil Göçmen, evinin bulunduğu Göçmen Apartmanı önünde silahlı saldırıya uğradı. Halil Göçmen, kaldırıldığı ÇOMÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polisin çalışması sonucu cinayeti Özgür İşçen'in işlediği belirlendi. İşçen, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında cinayetle bağlantıları olduğu ileri sürülen şüpheliler Z.K. ve K.K. da gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Özgür İşcen çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, iki şüpheli Z.K. ve K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:42 Kaynak: DHA

Çanakkale, Güncel
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