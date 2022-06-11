Çanakkale'de cinnet getiren oğul, anne ve babasını bıçakla öldürdü - Son Dakika
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Çanakkale'de cinnet getiren oğul, anne ve babasını bıçakla öldürdü

11.06.2022 20:50
Çanakkale'de cinnet getiren oğul, anne ve babasını bıçakla öldürdü

ÇANAKKALE'de cinnet getiren Mustafa Karakoloğlu (36), annesi Refika (66) ve babası Ali Karakoloğlu'nu (63) bıçaklayarak öldürdü.

ÇANAKKALE'de cinnet getiren Mustafa Karakoloğlu (36), annesi Refika (66) ve babası Ali Karakoloğlu'nu (63) bıçaklayarak öldürdü.

Saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda; Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyünde hayvancılık ile uğrayan Mustafa Karakoloğlu, annesi Refika ve babası Mustafa Karakoloğlu'nu bilinmeyen nedenle bıçaklayarak öldürdü. Psikolojik sorunları olduğu ve cinnet getirdiği iddia edilen katil zanlısı Karakoloğlu, olayın ardından jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de cinnet getiren oğul, anne ve babasını bıçakla öldürdü - Son Dakika

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