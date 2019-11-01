Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de cinsel içerikli ürün ve kaçak ilaç operasyonu
Son Dakika Güncel Çanakkale'de cinsel içerikli ürün ve kaçak ilaç operasyonu

Çanakkale'de cinsel içerikli ürün ve kaçak ilaç operasyonu

7 saat önce

ÇANAKKALE'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, çok miktarda cinsel içerikli ürün ve kaçak ilaçlar ele geçirildi.

Çanakkale'de cinsel içerikli ürün ve kaçak ilaç operasyonu, System.String[]

ÇANAKKALE'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, çok miktarda cinsel içerikli ürün ve kaçak ilaçlar ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Biga ilçesinde düzenlediği operasyonda çok sayıda cinsel içerikli ürün ile kaçak ilaç ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:09 Kaynak: DHA
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