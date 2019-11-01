Çanakkale'de cinsel içerikli ürün ve kaçak ilaç operasyonu
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ÇANAKKALE'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, çok miktarda cinsel içerikli ürün ve kaçak ilaçlar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:09 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, çok miktarda cinsel içerikli ürün ve kaçak ilaçlar ele geçirildi.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Biga ilçesinde düzenlediği operasyonda çok sayıda cinsel içerikli ürün ile kaçak ilaç ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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