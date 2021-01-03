Çanakkale'nin Biga ilçesinde zihinsel engelli bir gence cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.
İlçeye bağlı bir köyde yaşayan A.T'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, bu kişinin zihinsel engelli oğlu N.T'ye (26) cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen akrabası M.D'yi (56) gözaltına aldı.
M.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de cinsel saldırı iddiasıyla bir kişi tutuklandı - Son Dakika