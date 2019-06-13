Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de çocuklara karne hediyesi
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Çanakkale'de çocuklara karne hediyesi

7 saat önce

Çanakkale'de bir AVM, 14 Haziran Cuma günü minik ziyaretçilerine sinema keyfi sunuyor.

Çanakkale'de çocuklara karne hediyesi, System.String[]
Çanakkale'de bir AVM, 14 Haziran Cuma günü minik ziyaretçilerine sinema keyfi sunuyor.

Esas 17 Burda AVM, yarın karnesi ile AVM'yi ziyaret eden öğrencilere, sinema bileti hediye ediyor. Her öğrencinin 1 kez katılım sağlayabileceği, 300 adet stokla sınırlı olan sinema bileti için karnesi ile danışma noktasına kaydını yaptıran minik ziyaretçiler ilk tatil gününe eğlenceli bir başlangıç yapıyor. Kampanya için detaylı bilgiye AVM danışma noktasından yada www.17burda.com internet sitesinden ulaşabilecek. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:00 Kaynak: İHA
Çanakkale, Güncel
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