Çanakkale'de çöp konteynerine bebeğine atan anne ile erkek arkadaşı yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de çöp konteynerine bebeğine atan anne ile erkek arkadaşı yakalandı

23.12.2020 08:05
Çanakkale'de çöp konteynerine bebeğine atan anne ile erkek arkadaşı yakalandı, System.String[]

Çanakkale'de, çöp konteynerine bırakılan ve tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybeden bebeğin annesi ile kendisine yardımcı olan erkek arkadaşı polis tarafından yakalandı.

Çanakkale'de, çöp konteynerine bırakılan ve tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybeden bebeğin annesi ile kendisine yardımcı olan erkek arkadaşı polis tarafından yakalandı.

Dün gece merkeze bağlı Kepez beldesi Şenkartal 28. Cadde'de konteynerde bulunan bebeği buraya bırakanların yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında polis ekipleri anne E.Ç ile kendisine yardımcı olan bebeğin babası erkek arkadaşı M.B'yi gözaltına aldı.

Anne E.Ç ile baba M.B'nin emniyette alınan ilk ifadelerinde, suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi.

E.Ç, bebeği evde doğurduğunu, hamile olduğunu uzun süre ailesinden sakladığını belirterek, başka bir imkanlarının olmaması üzerine yaklaşık 2 saat önce doğurduğu erkek bebeği Şenkartal 28. Cadde üzerindeki konteynere bıraktıklarını anlattı.

Olay

Kepez beldesinde Şenkartal 28. Cadde'de bulunan çöp konteynerinden bebek sesi duyan vatandaşların durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine burada yapılan incelemede bulunan erkek bebek, tedavi altına alındığı Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Çanakkale, Kepez, Polis, Erkek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de çöp konteynerine bebeğine atan anne ile erkek arkadaşı yakalandı - Son Dakika


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