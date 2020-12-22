Çanakkale'de çöp konteynerine terk edilen bebek hayatını kaybetti - Son Dakika

Çanakkale'de çöp konteynerine terk edilen bebek hayatını kaybetti

22.12.2020 21:30
Çanakkale'de çöp konteynerine terk edilen bebek hayatını kaybetti, System.String[]

ÇANAKKALE merkeze bağlı Kepez Beldesinde, çöp konteynerini karıştıran 2 kadın, yeni doğmuş bir erkek bebek buldu.

ÇANAKKALE merkeze bağlı Kepez Beldesinde, çöp konteynerini karıştıran 2 kadın, yeni doğmuş bir erkek bebek buldu. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürülen bebek, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kepez Beldesi 75'inci Yıl Sokak'ta bu akşam saat 20.00 sıralarında çöp konteynırlarını karıştıran 2 kadın, yeni doğmuş bir erkek bebek buldu. Polise haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi çağrıldı. Çöp konteynırından alınan ve göbek bağı hala üzerinde olduğu belirtilen bebek, ambulans ile Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen bebek yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi ile çevirerek inceleme başlattı.

Mahalle sakini Recep Sert, "Polis ekipleri geldi. Çöpe çocuk atılmış. Bizim buralardan olduğuna ben inanmıyorum. Böyle bir şey olacağını sanmıyorum. Yabancı diye düşünüyorum. Yazık, günah, insanlık dışı bir olay. Sonuç itibariyle canlı bir bebek. Çöpe bırakılması nasıl bir insanlık, nasıl bir duygu ben düşünemiyorum. Çok acı bir olay aslında. 9 ay bir canlıyı karnında taşıyorsun. Üzüldük. Ölmüş diye duyduk. Yazık, günah. Vebali çok ağır ödeyemezler. Mahallemizde oldu. İçler acısı bir olay" dedi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bebeği bulduğu öne sürülen iki kadının ifadesinin alındığı öğrenildi.

FOTOĞRALI


Çanakkale'de çöp konteynerine terk edilen bebek hayatını kaybetti
Çanakkale'de çöp konteynerine terk edilen bebek hayatını kaybetti
Çanakkale'de çöp konteynerine terk edilen bebek hayatını kaybetti
Çanakkale'de çöp konteynerine terk edilen bebek hayatını kaybetti

Polis, Erkek, Kadın, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de çöp konteynerine terk edilen bebek hayatını kaybetti - Son Dakika


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