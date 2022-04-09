Çanakkale'de çöplük yangını ormana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Çanakkale'de çöplük yangını ormana sıçramadan söndürüldü

09.04.2022 11:39
Çanakkale'de çöplük yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Karaköy köyü Gedikoba mahallesinde bu sabah saatlerinde çöplük alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Karaköy köyü Gedikoba mahallesinde bu sabah saatlerinde çöplük alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yenice ilçesine bağlı Karaköy köyü Gedikoba mahallesi yakınlarında bulunan çöplük alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Köylülerin ihbarı ile zamanında yangına müdahale eden Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı işçi, arazöz ve köylüler, kısa sürede alevleri yayılmasını engelledi.

Yangının orman arazisine sıçramadan söndürülmesi felaketin önüne geçildi. Çölük alanda çıkan yangın ile ilgili tahkikat sürüyor. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de çöplük yangını ormana sıçramadan söndürüldü
Çanakkale'de çöplük yangını ormana sıçramadan söndürüldü
Çanakkale'de çöplük yangını ormana sıçramadan söndürüldü
Çanakkale'de çöplük yangını ormana sıçramadan söndürüldü

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Çanakkale, Karaköy, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de çöplük yangını ormana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de çöplük yangını ormana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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