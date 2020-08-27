Çanakkale'de çöplükte başlayan yangın ormanlık alana sıçradı - Son Dakika

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çöplükte ve ormanlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı.

Evciler köyündeki çöplükte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine alevlere ilk müdahale köy muhtarlığına ait tankerle yapıldı. Bu sırada rüzgarın etkisiyle yangın ormana sıçradı.

Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin 3 arazöz ve bir su ikmal aracıyla müdahalede bulunduğu yangın, daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.