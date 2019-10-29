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Çanakkale'de coşkulu fener alayı

1 saat önce

Çanakkale'de coşkulu fener alayıÇANAKKALE - Çanakkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında binlerce kişinin katılımıyla fener alayı düzenlendi.

Çanakkale'de coşkulu fener alayı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında binlerce kişinin katılımıyla fener alayı düzenlendi.

Çanakkale Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çanakkale Belediyesi tarafından, saat 19.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanılarak başlanan yürüyüşte binlerce vatandaş ellerindeki ay-yıldızlı bayraklarla eşsiz görüntüler oluşturdu. Fener alayına katılan Çanakkaleliler, tezahüratlar ve marşlar eşliğinde yürüyüşlerini coşku içinde gerçekleştirdiler. Binlerce Türk bayrağının aynı anda dalgalandığı yürüyüş unutulmaz anlara sahne olurken, bazı gençlerin Kurtuluş Savaşı dönemindeki hemşire ve asker kıyafetleriyle meydana gelerek yürüyüşe katıldıkları da göze çarptı. Fener alayında dikkat çeken bir diğer detay ise 'Cumhuriyet'i biz böyle kazandık' yazılı pankarttı.

Yürüyüşe katılan vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekerek bu özel geceyi ölümsüzleştirdiler. Yürüyüş boyunca özellikle 'İzmir Marşı'nı ve 'Ölürüm Türkiyem'i sık sık seslendiren Çanakkaleliler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının coşkusunu doyasıya yaşadılar.

Çanakkale'de coşkulu fener alayı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Çanakkale, 29 Ekim, Genel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 08:49 Kaynak: İHA
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