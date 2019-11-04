Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de define avına jandarmadan suçüstü
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de define avına jandarmadan suçüstü

Çanakkale'de define avına jandarmadan suçüstü

6 saat önce

Çanakkale'de define arayan bir kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Çanakkale'de define avına jandarmadan suçüstü, System.String[]

Çanakkale'de define arayan bir kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 39 adet sikke, farklı metaller ve metal detektörü ele geçirildi.


Merkeze bağlı Erenköy Karanlık Liman mevkiinde geçtiğimiz günlerde devriye gezen Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yapıldığını fark ederek N.H.U. adlı şüpheli şahsa "dur" ihtarında bulundu. Jandarma ekiplerini görünce kaçmaya başlayan şüpheli, ekiplerin takibi sonucu kısa sürede kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. N.H.U'nun üzerinde arama yapan ekipler, 39 adet sikke ve farklı cinste metaller ve 1 adet metal detektör ele geçirdi. Sikke ve farklı cinsteki metaller Müze Müdürlüğüne, detektör ise Cumhuriyet Savcılığına teslim edilirken, şüpheli N.H.U ise alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ATAK helikopteriyle Van gölü turu
Yetişkin film yıldızı Şahin K.'nın paylaştığı video, izleyenlerin ağzını açık bıraktı İşte doğal gaz faturasında yüzde 35 tasarruf sağlamanın yolları Rusya'nın Suriye'deki S-300 ve S-400'lerini kapattığı iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 18:16:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de define avına jandarmadan suçüstü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]